SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Varia US Properties gewesen.

Am 29.12.2020 wurde die Varia US Properties-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Varia US Properties-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,632 Varia US Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 18,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,74 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 50,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 191,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at