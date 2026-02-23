Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Rentable Varia US Properties-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,20 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,178 Varia US Properties-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 469,90 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 20.02.2026 auf 17,95 CHF belief. Mit einer Performance von -53,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 181,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varia US Properties
|
10:04
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in Zürich: SPI legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Varia US Properties
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|17,95
|0,00%