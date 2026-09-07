SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Varia US Properties-Anteile an diesem Tag bei 40,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 249,377 Varia US Properties-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 304,24 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Papiers am 04.09.2026 auf 13,25 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,96 Prozent abgenommen.

Am Markt war Varia US Properties jüngst 134,21 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at