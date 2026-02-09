SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Varia US Properties-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Varia US Properties-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 330,033 Varia US Properties-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Varia US Properties-Papiers auf 19,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 567,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,32 Prozent.

Insgesamt war Varia US Properties zuletzt 201,49 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at