Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Lukrative Varia US Properties-Investition?
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01.06.2026 10:04:06
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Varia US Properties-Papier bei 18,05 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,540 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 15,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,93 CHF wert. Mit einer Performance von -16,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Varia US Properties betrug jüngst 153,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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