Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Performance unter der Lupe
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Varia US Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Varia US Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,155 Varia US Properties-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (11,00 CHF), wäre die Investition nun 56,70 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,30 Prozent verringert.
Varia US Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varia US Properties
|
12:26
|Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.11.26
|SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI aktuell: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.10.26
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.10.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Varia US Properties
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|10,40
|-5,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.