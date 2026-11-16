SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Varia US Properties-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Varia US Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,155 Varia US Properties-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (11,00 CHF), wäre die Investition nun 56,70 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,30 Prozent verringert.

Varia US Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at