Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Langfristige Investition
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr bedeutet
Varia US Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,413 Varia US Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 17,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,75 CHF wert. Mit einer Performance von -39,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 180,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Varia US Properties
|
09.03.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in Zürich: SPI legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Varia US Properties
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Varia US Properties
|18,80
|5,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.