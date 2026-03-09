SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Varia US Properties-Aktien verlieren können.

Varia US Properties-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,413 Varia US Properties-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 17,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,75 CHF wert. Mit einer Performance von -39,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 180,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

