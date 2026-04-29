SPI-Titel VAT-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet VAT Anlegern eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier VAT am 28.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 7,00 CHF. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 12,00 Prozent gestiegen. 187,36 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die VAT-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,027 Prozent reduziert.

Dividendenrendite im Blick

Der VAT-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 556,40 CHF aus dem SIX SX-Handel. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den VAT-Anteilsschein. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem VAT-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die VAT-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der VAT-Titel eine Dividendenrendite von 1,81 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,82 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von VAT via SIX SX 89,19 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 89,80 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie VAT

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 7,60 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,37 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten der VAT-Aktie

Die Dividenden-Aktie VAT gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 17,026 Mrd. CHF wert. VAT verfügt über ein KGV von aktuell 53,98. Im Jahr 2025 erzielte VAT einen Umsatz von 1,074 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 7,15 CHF.

Redaktion finanzen.at