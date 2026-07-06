VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|VAT-Investment im Blick
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VAT-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 348,40 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 28,703 VAT-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 03.07.2026 20 361,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 709,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 103,62 Prozent vermehrt.
VAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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