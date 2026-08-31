SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in VAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden VAT-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 354,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,822 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (603,20 CHF), wäre die Investition nun 1 702,03 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70,20 Prozent.

Am Markt war VAT jüngst 18,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at