VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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Lukrative VAT-Investition? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden VAT-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VAT-Papier an diesem Tag bei 267,20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,374 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 221,56 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 17.04.2026 auf 592,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121,56 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte VAT einen Börsenwert von 17,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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