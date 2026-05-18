VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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Profitabler VAT-Einstieg? 18.05.2026 10:04:29

SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VAT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in VAT-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,931 VAT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 598,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 352,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 135,30 Prozent zugenommen.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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