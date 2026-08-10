VAT Aktie

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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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VAT-Performance 10.08.2026 10:03:54

SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in VAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die VAT-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VAT-Papiers betrug an diesem Tag 357,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,796 VAT-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 770,69 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 07.08.2026 auf 633,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 77,07 Prozent vermehrt.

VAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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