VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Hochrechnung
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VAT-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 299,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 33,389 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 583,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19 465,78 CHF wert. Damit wäre die Investition 94,66 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 17,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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