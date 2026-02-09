VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

Rentable VAT-Investition? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in VAT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die VAT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VAT-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 343,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hat, hat nun 29,138 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 491,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 329,84 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,30 Prozent.

VAT war somit zuletzt am Markt 14,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

