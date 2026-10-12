SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.10.2016 wurde die VAT-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VAT-Aktie bei 79,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,579 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 672,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 452,83 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 745,28 Prozent angewachsen.

Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 20,17 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at