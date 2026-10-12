VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Lukrative VAT-Investition?
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.10.2016 wurde die VAT-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VAT-Aktie bei 79,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,579 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 672,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 452,83 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 745,28 Prozent angewachsen.
Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 20,17 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VAT
|
10:03
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freitagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026 (EQS Group)
|
07.10.26
|Invitation - Q3 2026 Trading Update Conference Call (EQS Group)
Analysen zu VAT
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|720,60
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.