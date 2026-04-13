SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VAT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem VAT-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 308,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,383 VAT-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 549,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 804,40 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,04 Prozent vermehrt.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at