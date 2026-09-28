VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Frühe Investition
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das VAT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 318,80 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hat, hat nun 31,368 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 654,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 539,52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,40 Prozent gesteigert.
Am Markt war VAT jüngst 19,63 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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