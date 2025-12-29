SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die VAT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VAT-Aktie bei 224,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das VAT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,446 VAT-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,45 CHF, da sich der Wert eines VAT-Anteils am 23.12.2025 auf 384,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,45 Prozent vermehrt.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at