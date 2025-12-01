VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Langfristige Anlage
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die VAT-Anteile bei 195,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,282 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 353,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 123,08 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 18 123,08 CHF, was einer positiven Performance von 81,23 Prozent entspricht.
Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VATmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Zürich: SLI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|SLI aktuell: SLI in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu VATmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|389,20
|2,94%