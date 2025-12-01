SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VAT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die VAT-Anteile bei 195,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51,282 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 353,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 123,08 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 18 123,08 CHF, was einer positiven Performance von 81,23 Prozent entspricht.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at