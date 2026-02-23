VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Langfristige Anlage
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die VAT-Anteile bei 259,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,855 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 533,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 056,28 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 056,28 CHF, was einer positiven Performance von 105,63 Prozent entspricht.
Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
