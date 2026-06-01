SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Anlegern gebracht.

Das VAT-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der VAT-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 312,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,320 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 610,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 195,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 95,33 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 18,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at