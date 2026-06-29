SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in VAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VAT-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 341,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die VAT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,931 VAT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 669,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 963,07 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,31 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 20,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at