VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Hochrechnung
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen
Das VAT-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 408,80 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die VAT-Aktie investiert hat, hat nun 24,462 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 612,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 985,32 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,85 Prozent angewachsen.
Am Markt war VAT jüngst 18,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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