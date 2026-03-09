SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades VAT-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der VAT-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 344,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 0,290 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 508,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,61 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von VAT betrug jüngst 15,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at