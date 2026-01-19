VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Profitable VAT-Anlage?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 279,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,740 VAT-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 091,49 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 16.01.2026 auf 506,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 80,91 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte VAT einen Börsenwert von 15,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
