VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Frühes Investment
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das VAT-Papier an diesem Tag 253,60 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 0,394 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 201,58 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 23.01.2026 auf 511,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,58 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 15,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VAT
|
10:04
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.01.26
|SIX-Handel SLI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu VAT
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VAT
|551,20
|-0,11%