SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in VAT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das VAT-Papier an diesem Tag 253,60 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 0,394 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 201,58 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 23.01.2026 auf 511,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 101,58 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 15,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at