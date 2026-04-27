SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VAT-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die VAT-Aktie an diesem Tag bei 52,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,048 VAT-Aktien im Depot. Die gehaltenen VAT-Anteile wären am 24.04.2026 11 142,86 CHF wert, da der Schlussstand 585,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 1 014,29 Prozent vermehrt.

Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 17,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at