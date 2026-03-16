SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VAT-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die VAT-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 294,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das VAT-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,397 VAT-Anteilen. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 13.03.2026 1 709,92 CHF wert, da der Schlussstand 503,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,99 Prozent zugenommen.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at