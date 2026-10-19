SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in VAT eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2025 wurde die VAT-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das VAT-Papier letztlich bei 338,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,586 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 16.10.2026 18 011,83 CHF wert, da der Schlussstand 608,80 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 80,12 Prozent.

VAT war somit zuletzt am Markt 18,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at