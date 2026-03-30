SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vaudoise Versicherungen-Aktie an diesem Tag 452,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 2,212 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 799,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 767,70 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,77 Prozent zugenommen.

Alle Vaudoise Versicherungen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at