Vaudoise Versicherungen Aktie

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WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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Rentable Vaudoise Versicherungen-Anlage? 09.11.2026 10:03:46

SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vaudoise Versicherungen-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 417,00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,240 Vaudoise Versicherungen-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 177,94 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Papiers am 06.11.2026 auf 742,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 77,94 Prozent vermehrt.

Vaudoise Versicherungen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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