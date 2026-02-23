SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vaudoise Versicherungen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 508,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 19,685 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (728,00 CHF), wäre das Investment nun 14 330,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,31 Prozent erhöht.

Vaudoise Versicherungen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at