Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Vaudoise Versicherungen-Investment
|
29.06.2026 10:03:53
SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vaudoise Versicherungen-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 480,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,833 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 784,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 333,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 63,33 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Vaudoise Versicherungen bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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