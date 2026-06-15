SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vaudoise Versicherungen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 15.06.2025 wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 590,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,169 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 790,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,90 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 33,90 Prozent.

Insgesamt war Vaudoise Versicherungen zuletzt 2,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at