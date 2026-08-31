Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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Profitable Vaudoise Versicherungen-Investition? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vaudoise Versicherungen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 510,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 19,589 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Aktien wären am 28.08.2026 15 024,49 CHF wert, da der Schlussstand 767,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 50,24 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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