Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Vaudoise Versicherungen-Investment? 02.02.2026 10:04:30

SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vaudoise Versicherungen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 446,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,422 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 735,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 479,82 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,80 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen

mehr Nachrichten

Analysen zu Vaudoise Versicherungen

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vaudoise Versicherungen 808,00 1,25% Vaudoise Versicherungen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen