SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vaudoise Versicherungen-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 446,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,422 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 735,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 479,82 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,80 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at