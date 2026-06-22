SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.

Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Vaudoise Versicherungen-Anteile an diesem Tag bei 433,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,309 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.06.2026 1 775,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 769,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 775,98 CHF, was einer positiven Performance von 77,60 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at