Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Hochrechnung
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16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.11.2021 wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 449,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,227 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 701,56 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Anteils am 13.11.2026 auf 764,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 70,16 Prozent.
Der Vaudoise Versicherungen-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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