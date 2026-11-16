SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.11.2021 wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 449,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,227 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 701,56 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Anteils am 13.11.2026 auf 764,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 70,16 Prozent.

Der Vaudoise Versicherungen-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at