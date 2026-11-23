Anleger, die vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie betrug an diesem Tag 480,00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,833 Vaudoise Versicherungen-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 742,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15 458,33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 54,58 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at