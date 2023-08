SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment verdient

Vor 1 Jahr wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vaudoise Versicherungen-Anteile 416,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 24,038 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2023 10 841,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 451,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,41 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich jüngst auf 1,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at