SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.

Am 23.03.2025 wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 554,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hat, hat nun 0,181 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,75 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 20.03.2026 auf 741,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,75 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vaudoise Versicherungen belief sich zuletzt auf 2,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at