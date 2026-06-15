Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vetropack A-Performance 15.06.2026 10:04:36

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 29,64 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 337,382 Vetropack A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vetropack A-Aktie auf 19,78 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 673,41 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 673,41 CHF entspricht einer negativen Performance von 33,27 Prozent.

Der Marktwert von Vetropack A betrug jüngst 391,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-

mehr Nachrichten