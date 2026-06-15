Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Performance
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Vetropack A-Anteile bei 29,64 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 337,382 Vetropack A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vetropack A-Aktie auf 19,78 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 673,41 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 673,41 CHF entspricht einer negativen Performance von 33,27 Prozent.
Der Marktwert von Vetropack A betrug jüngst 391,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-
|
10:04
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in Zürich: Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
10.06.26
|SPI aktuell: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.06.26
|SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.06.26
|SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI in Grün (finanzen.at)
|
25.05.26
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)