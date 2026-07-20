Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Rentable Vetropack A-Investition? 20.07.2026 10:04:24

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Vetropack A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31,85 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, befänden sich nun 31,397 Vetropack A-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 592,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,88 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 40,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 374,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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