Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Frühe Investition
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren
Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Vetropack A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,689 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 13.02.2026 42,15 CHF wert, da der Schlussstand 24,95 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 57,85 Prozent.
Vetropack A war somit zuletzt am Markt 495,04 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Vetropack Holding AG Act nom -A-
|26,75
|-2,01%
