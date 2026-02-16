SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie Anlegern gebracht.

Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Vetropack A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,689 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 13.02.2026 42,15 CHF wert, da der Schlussstand 24,95 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 57,85 Prozent.

Vetropack A war somit zuletzt am Markt 495,04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at