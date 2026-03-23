WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
23.03.2026 10:04:34
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren eingebracht
Am 23.03.2016 wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 31,72 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 315,259 Vetropack A-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2026 6 273,64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,90 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 6 273,64 CHF, was einer negativen Performance von 37,26 Prozent entspricht.
Vetropack A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 395,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
