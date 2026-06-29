SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Vetropack A-Papier an diesem Tag 40,65 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,600 Vetropack A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 442,80 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 26.06.2026 auf 18,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 55,72 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich jüngst auf 356,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at