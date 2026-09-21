Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Investmentbeispiel 21.09.2026 10:03:43

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Vetropack A-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,010 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 18.09.2026 475,39 CHF wert, da der Schlussstand 19,80 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 52,46 Prozent.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 392,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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