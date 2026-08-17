Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Vetropack A-Anlage unter der Lupe 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Vetropack A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 333,333 Vetropack A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (18,14 CHF), wäre die Investition nun 6 046,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,53 Prozent eingebüßt.

Vetropack A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 358,92 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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