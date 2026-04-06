Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Hochrechnung
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 06.04.2023 wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,906 Vetropack A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 02.04.2026 499,45 CHF wert, da der Schlussstand 22,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -50,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 451,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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