SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie gebracht.

Am 06.04.2023 wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,906 Vetropack A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 02.04.2026 499,45 CHF wert, da der Schlussstand 22,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -50,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 451,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at